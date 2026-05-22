22 Mai 2026, 17:26
Hyundai recheamă peste 420.000 de mașini din cauza riscului de frânare neașteptată

Compania auto sud-coreeană Hyundai Motor va rechema 421.080 de automobile în Statele Unite din cauza unei erori software care poate duce la activarea neașteptată a frânelor.

Despre aceasta a anunțat Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din SUA, transmite reuters.com.

Este vorba despre anumite modele Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid și Tucson Plug-In Hybrid Electric din anii 2025-2026. Dealerii vor efectua o actualizare gratuită a software-ului.

La începutul acestei săptămâni, Hyundai a rechemat peste 54.000 de mașini în SUA din cauza riscului de incendiu legat de supraîncălzirea modulului de control al sistemului hibrid. Mecanismul este responsabil pentru coordonarea funcționării motorului cu ardere internă și a motorului electric la mașinile hibride.

