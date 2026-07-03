Franța recheamă sute de automobile Dacia Bigster și Duster din cauza unui defect la suspensie.

Dacia Bigster, SUV-ul românesc lansat la începutul anului trecut, a avut un start de succes în Franța. Până la 30 iunie 2023 au fost înregistrate 25.825 de vehicule.

Totuși, acum o parte dintre proprietarii acestor mașini vor trebui să revină în service, informează libertatea.ro.

Compania a anunțat oficial o campanie de rechemare cu codul 0F8W, care vizează modelele Bigster și Duster 3. În total, în Franța vor fi chemate în service autorizat 477 de mașini.

Motivul rechemării este o posibilă geometrie necorespunzătoare a arcurilor suspensiei spate. La unele Bigster și Duster 3 au fost montate piese de dimensiuni incorecte.

Din această cauză există riscul ca unul dintre arcurile spate, stâng sau drept, să se rupă, ceea ce ar duce la lăsarea mașinii. De asemenea, nu este exclusă desprinderea elementelor suspensiei și căderea acestora pe carosabil, ceea ce poate crea pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Potrivit departamentului de comunicare al Renault Group, nu a fost înregistrat niciun caz de defectare la clienți, însă compania a considerat necesar să efectueze rechemarea din motive de siguranță. Astfel de campanii sunt orientate în primul rând spre prevenirea riscurilor posibile, nu spre remedierea unor probleme de fiabilitate ale mașinilor.

Cum va fi remediat defectul

Reparația constă în înlocuirea ambelor arcuri ale suspensiei spate. Lucrările durează puțin peste 30 de minute.

Deoarece este vorba despre o campanie oficială de rechemare, proprietarii mașinilor nu vor suporta niciun cost.

Rechemarea vizează mașinile produse între 16 decembrie 2025 și 12 martie 2026 la uzina Dacia din Mioveni.

Toate mașinile sunt acoperite de garanția standard a producătorului — 3 ani sau 100.000 km parcurși. În cadrul programului Dacia Zen, garanția poate fi extinsă (în condiții specifice) până la 7 ani sau 150.000 km, dacă întreținerea tehnică este realizată în rețeaua autorizată.

Proprietarii mașinilor afectate vor primi o notificare prin scrisoare recomandată.