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1 Iulie 2026, 15:48
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Ford va rechema peste 741.000 de automobile în SUA

Gigantul american din industria auto Ford Motor Co. recheamă 741.195 de automobile în SUA din cauza unui defect la cutia de viteze.

Ford va rechema peste 741.000 de automobile în SUA.
Ford va rechema peste 741.000 de automobile în SUA.

Despre aceasta relatează agenția Reuters citând Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA.

Mașinile sunt rechemate din cauza unor probleme la transmisie, care pot afecta sistemul de parcare, ceea ce, la rândul său, poate duce la mișcarea necontrolată a vehiculului. Potrivit autorității de reglementare, rechemarea vizează anumite modele Navigator, Expedition fabricate între 2018 și 2021, Explorer din 2020–2021, Lincoln Aviator și F-150 din 2021.

Conform datelor administrației, Ford rechemă și 36.046 de vehicule Bronco în SUA din cauza unor ornamente frontale montate incorect pe aripi, care se pot desprinde în timpul mersului, crescând riscul unui accident.

Pentru a rezolva aceste probleme, dealerii vor actualiza gratuit software-ul, vor inspecta vehiculul și, dacă este necesar, vor repara sau înlocui piesele defecte, au precizat autoritățile.

În aprilie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a anunțat că Ford va rechema aproximativ 1,4 milioane de camioane F-150 în SUA din cauza unei probleme cu software-ul modulului de control al transmisiei. Eroarea software poate duce la schimbarea neașteptată a treptei de viteză în timpul mersului, ceea ce poate provoca pierderea controlului asupra vehiculului și crește riscul unui accident.

Potrivit rețelei de service „EuroAuto”, de la începutul anului 2026, mașinile Ford au ocupat locul șapte în topul mărcilor auto care au necesitat cele mai frecvente reparații. Totodată, Ford Focus a ocupat locul trei în rândul modelelor care au vizitat cel mai des service-urile auto.

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