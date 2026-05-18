Ford va crea o gamă de automobile pentru piața europeană

În special, se preconizează revenirea în segmentul supermini cu noul Ford Fiesta, precum și a SUV-urilor cu sisteme de propulsie electrice și hibride în segmentul de masă, transmite focus.ua cu referire la autoexpress.co.uk.

Toate cele cinci modele au fost prezentate în imagini care arată siluetele părții frontale și noile soluții de iluminare, indicând o schimbare radicală în designul modern Ford.

Primul model va fi noul Fiesta electric în segmentul B, iar apoi Ford plănuiește trei ani de activitate intensă.

Se presupune că noul Ford Fiesta va fi creat în colaborare cu Renault, folosind arhitectura RG EV Small a companiei franceze, care stă la baza Renault 5 și Alpine A290. Ford afirmă că la dezvoltarea acestui model va fi luată în considerare moștenirea sa în motorsport, ceea ce va asigura o senzație sportivă, „de raliu” la condus. Același lucru se aplică și celorlalte noi automobile din cadrul proiectului.

Modelul va fi echipat cu o suspensie spate multi-link dinamică Alpine, ceea ce îl va face prima Fiesta cu o astfel de punte spate.

La Fiesta complet electrică din segmentul B se va alătura un nou SUV electric cu dimensiuni de bază similare cu cele ale actualului Ford Puma, având o lungime de 4,2 m, ceea ce corespunde și dimensiunilor Renault 4, pe baza căruia va fi creat SUV-ul.

Noul automobil va înlocui practic actualul Puma Gen-E, care a primit un sistem electric modernizat adăugat la șasiul existent Puma cu motor cu ardere internă.

În plus, Ford intenționează să lanseze încă două SUV-uri cu sisteme hibride de propulsie.

Primul va fi un alt model mic de SUV, care ar trebui să fie puțin mai lat și mai înalt decât automobilul electric al mărcii, iar al doilea va fi cu un segment mai mare și ar trebui să înlocuiască Ford Kuga.

De asemenea, a fost confirmată apariția Ford Bronco european. Prezentat împreună cu celelalte modele, noul flagship se remarcă clar printr-un limbaj expresiv de design: siluetă unghiulară, lumini de zi rotunde și un stil brutal.

Sistemul hibrid de propulsie va asigura, de asemenea, un stil mai european și va ajuta la respectarea standardelor mai stricte privind emisiile.

Dezvoltatorii speră că acesta va concura cu SUV-uri precum Toyota RAV4, Honda CR-V, precum și cu SUV-urile hibride din segmentul C ale conglomeratului Stellantis, inclusiv Vauxhall Grandland, Peugeot 3008 și Citroen C5 Aircross.

Despre detaliile tehnice ale noilor modele se cunosc foarte puține informații. Ford a declarat că au fost deja încheiate parteneriate strategice pentru a extinde aceste proiecte și a accelera termenele de dezvoltare.

„Acestea nu sunt doar afaceri, ci pârghii strategice. Colaborăm cu cei mai buni pentru a avansa rapid și la scară largă, iar noi suntem obsedați de produs pentru a crea automobile Ford care să inspire admirație și să fie inconfundabile”, a declarat Jim Baumbick, președintele Ford în Europa.

Acest plan ambițios al companiei are ca scop oprirea scăderii vânzărilor Ford prin intermediul noutăților: numărul de automobile noi a scăzut de la puțin peste un milion în 2019 la 426.459 anul trecut.