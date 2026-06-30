Ferrari și BMW trec la aluminiu ieftin în locul cuprului scump.

Producătorii auto mondiali Ferrari și BMW implementează activ noi modele cu cablaj din aluminiu, mai ușor și mai ieftin.

Această decizie accelerează retragerea pe scară largă a industriei auto de la utilizarea cuprului, care a rămas materialul dominant în rețelele electrice timp de două secole, transmite delo.ua cu referire la reuters.com.

Asemenea pași ai unor branduri europene cunoscute repetă deciziile adoptate anterior de Tesla și de producătorii chinezi de vehicule electrice. Potrivit analiștilor băncii de investiții JPMorgan, această tendință va afecta deja în 2026 aproximativ 2% din cererea mondială de cupru, iar până în 2030 acest procent ar putea crește până la 6%.

Principalele motive ale migrației către un alt metal sunt prețurile record la cupru, deficitul său pe piață din cauza cererii mari din sectorul energiei verzi și al centrelor de date, precum și avantajele tehnice:

Reducerea greutății: într-un comentariu pentru Reuters, reprezentantul Ferrari Dario Esposito a menționat că compania a început să folosească aluminiu pentru cablurile de putere în sportcarul hibrid 296, precum și în primul său vehicul electric Luce. Acest lucru a permis reducerea greutății totale a cablajului cu 20%. Ușurarea mașinii este esențială pentru vehiculele electrice, deoarece crește autonomia la o singură încărcare.

Beneficiu economic: în prezent, o tonă de aluminiu costă aproximativ 3.100 de dolari, adică de circa patru ori mai puțin decât cuprul. Producătorii încep tranziția activă când costul cuprului depășește prețul aluminiului de 3,5 ori, iar acum această diferență este și mai mare.

Experiența BMW și Stellantis: BMW din Germania a început să experimenteze cu conductori din aluminiu încă din 2011 în modelele Seria 1, iar acum îi folosește pe scară largă în sistemele de cabluri de înaltă și joasă tensiune în tehnologia sa cea mai nouă eDrive. Potrivit surselor, gigantul Stellantis a adoptat o măsură similară.

Producătorii chinezi de vehicule electrice, precum AVATR, XPeng și Xiaomi, trec de asemenea în masă la noul material. Acest lucru este susținut de politica de stat a Chinei, orientată spre înlocuirea metalelor, precum și de războiul dur al prețurilor pe piața internă, unde companiile sunt obligate să reducă cât mai mult costurile de producție.

În același timp, tranziția completă este complicată de faptul că aluminiul este un conductor mai puțin eficient decât cuprul, astfel că pentru a transmite aceeași cantitate de curent este necesar un volum mai mare de metal.

În plus, producția sa este extrem de consumatoare de energie și generează mai multe emisii de gaze cu efect de seră. În ciuda acestui fapt, aproximativ 85% din șinele de distribuție care leagă bateriile vehiculelor electrice de sisteme sunt încă fabricate din cupru.