theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
focus.ua logofocus
8 Octombrie 2026, 23:40
5 512
Copiază linkul
Link copiat

Familia Porsche a pierdut 3,1 miliarde din averea sa într-un an

Criza din industria auto din Stuttgart, Germania, a lovit puternic familia Porsche, care deține marca de automobile de lux.

Familia Porsche a pierdut 3,1 miliarde din averea sa într-un an.
Familia Porsche a pierdut 3,1 miliarde din averea sa într-un an.

Averea lor, potrivit estimărilor experților, s-a redus cu 3,1 miliarde de euro într-un an, ceea ce reprezintă circa 20 la sută, transmite focus.ua cu referire la bild.de

În noul clasament al celor mai bogați oameni din Germania, familia proprietarilor Porsche și VW a coborât semnificativ față de anul trecut. Manager Magazin estimează în prezent averea familiei la 12,4 miliarde de euro. Cu un an înainte, aceasta se ridica la 15,5 miliarde de euro. În noua listă, familia Porsche ocupă acum doar locul 17.

Pierderile de un miliard de euro sunt cauzate, în principal, de participațiile companiei în Porsche și Volkswagen. Un rol-cheie îl joacă Porsche Automobil Holding SE, cu sediul la Stuttgart. Acțiunile ordinare aparțin indirect familiilor de miliardari Porsche și Piëch prin intermediul unor companii intermediare. Această companie holding este, la rândul său, principalul acționar al mărcilor Volkswagen și Porsche AG.

Investițiile și-au pierdut recent considerabil din valoare, iar prețul acțiunilor a scăzut brusc. Numai în prima jumătate a anului 2026, Porsche SE a fost nevoită să radieze trei miliarde de euro din participația sa la Volkswagen. Alte 200 de milioane de euro au trebuit să fie radiate la Porsche AG. Doar în primele șase luni, compania holding a raportat o pierdere netă după impozitare de 2,2 miliarde de euro.

În primul semestru, marca Porsche a vândut 122 306 automobile, cu 16 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. În special, livrările către China au scăzut cu 32 la sută.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
focus.ua logofocus
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici