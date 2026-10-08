Familia Porsche a pierdut 3,1 miliarde din averea sa într-un an.

Criza din industria auto din Stuttgart, Germania, a lovit puternic familia Porsche, care deține marca de automobile de lux.

Averea lor, potrivit estimărilor experților, s-a redus cu 3,1 miliarde de euro într-un an, ceea ce reprezintă circa 20 la sută, transmite focus.ua cu referire la bild.de

În noul clasament al celor mai bogați oameni din Germania, familia proprietarilor Porsche și VW a coborât semnificativ față de anul trecut. Manager Magazin estimează în prezent averea familiei la 12,4 miliarde de euro. Cu un an înainte, aceasta se ridica la 15,5 miliarde de euro. În noua listă, familia Porsche ocupă acum doar locul 17.

Pierderile de un miliard de euro sunt cauzate, în principal, de participațiile companiei în Porsche și Volkswagen. Un rol-cheie îl joacă Porsche Automobil Holding SE, cu sediul la Stuttgart. Acțiunile ordinare aparțin indirect familiilor de miliardari Porsche și Piëch prin intermediul unor companii intermediare. Această companie holding este, la rândul său, principalul acționar al mărcilor Volkswagen și Porsche AG.

Investițiile și-au pierdut recent considerabil din valoare, iar prețul acțiunilor a scăzut brusc. Numai în prima jumătate a anului 2026, Porsche SE a fost nevoită să radieze trei miliarde de euro din participația sa la Volkswagen. Alte 200 de milioane de euro au trebuit să fie radiate la Porsche AG. Doar în primele șase luni, compania holding a raportat o pierdere netă după impozitare de 2,2 miliarde de euro.

În primul semestru, marca Porsche a vândut 122 306 automobile, cu 16 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. În special, livrările către China au scăzut cu 32 la sută.