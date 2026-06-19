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unian.net logounian
19 Iunie 2026, 16:34
4 681
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Experții occidentali au desemnat cel mai bun automobil electric compact din lume

Mașinile electrice compacte sunt tot mai des întâlnite pe drumurile europene: dezvoltarea bateriilor și diverse stimulente îi determină pe șoferi să treacă la automobile electrice.

Experții occidentali au desemnat cel mai bun automobil electric compact din lume.
Experții occidentali au desemnat cel mai bun automobil electric compact din lume.

Astăzi piața oferă o gamă largă de astfel de modele, motiv pentru care specialiștii britanici de la Autocar au decis să ajute șoferii să aleagă cea mai bună opțiune pentru 2026, transmite unian.net.

Pe primul loc au plasat noul Renault 5 E-Tech, care reînvie imaginea celebrei modele din 1972, în cinstea căreia automobilul și-a primit numele.

„În opinia noastră, cel mai bun automobil electric compact pe care îl puteți cumpăra astăzi este Renault 5. Acesta combină cu succes designul retro cu calități bune de condus, un interior bine gândit și un preț de pornire mai mic decât al multor dintre principalii săi concurenți”, notează experții.

Astăzi, noul automobil electric Renault 5 E-Tech costă în Europa între 23.000 și 36.400 de euro, în funcție de versiune, capacitatea bateriei și echipare.

Experții britanici subliniază că noul Renault nu este singura opțiune pentru cei care doresc să cumpere un automobil electric compact bun. Ei au desemnat și câștigătorii în categorii separate.

Cele mai bune automobile electrice compacte:

  1. Renault 5 – cea mai bună opțiune pentru utilizarea zilnică.
  2. Fiat Grande Panda Electric – cea mai bună alegere pentru cei care apreciază stilul.
  3. MG 4 EV – cel mai bun din punct de vedere al autonomiei.
  4. Mini Cooper E – cel mai bun la manevrabilitate.
  5. Nissan Micra – cel mai bun la confortul mersului și rafinament.
  6. Citroën ë-C3 – cel mai bun raport calitate-preț.
  7. Ford Puma Gen-E – cea mai bună alegere pentru cei care caută un habitaclu spațios.
  8. Hyundai Ioniq – cel mai bun la funcționalitatea habitaclului.
  9. Volkswagen ID 3 – cel mai bun din punct de vedere al spațiului și confortului.
  10. BYD Dolphin Surf – cel mai bun la nivelul echipării de bază.
Sursă
unian.net logounian
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