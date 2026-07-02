Expert auto: Mașinile electrice și cele din China cuceresc piața din R. Moldova.

Numărul autoturismelor din Republica Moldova este în continuă creștere, iar mașina a devenit o necesitate pentru tot mai mulți oameni.

Totodată, piața auto trece prin schimbări importante: automobilele electrice și cele produse în China câștigă tot mai mult teren, susține expertul auto Mihai Uscatu. Mai multe detalii aflați în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, transmite TVR Moldova.

„Din 2020, practic au explodat vânzările de mașini, imediat după pandemie. În 2026, în Republica Moldova sunt aproximativ 386 de autoturisme la o mie de locuitori, față de 374 în 2025, iar această cifră este în continuă creștere. Acest lucru se vede foarte clar și în ambuteiajele din Chișinău”, a declarat Mihai Uscatu.

Potrivit expertului, mașinile electrice și hibride devin tot mai populare, pe măsură ce infrastructura pentru încărcarea acestora se dezvoltă.

În prezent, trei din zece mașini sunt electrice, iar cele mai solicitate sunt modelele plug-in hybrid, deoarece oferă avantajele unui motor electric, dar și autonomia unui motor cu ardere internă. Numărul stațiilor de încărcare a crescut foarte mult, iar proprietarii de automobile electrice știu deja unde își pot încărca mașinile”, a explicat acesta.

O altă tendință observată pe piață este creșterea importurilor de automobile din China.

Expertul afirmă că aproximativ patru din zece mașini înmatriculate în Republica Moldova provin din China, acestea devenind mai atractive datorită prețurilor competitive, tehnologiilor moderne și designului.

Dacă anul trecut predominau mașinile din Germania, acum piața este dominată de cele din China. Sunt mai accesibile ca preț și oferă dotări competitive, motiv pentru care tot mai mulți cumpărători le aleg”, a precizat Mihai Uscatu.

În același timp, specialistul spune că automobilele electrice au costuri de întreținere mai mici și contribuie la reducerea poluării, însă recomandă ca, înainte de cumpărarea unei mașini, în special second-hand, aceasta să fie verificată de specialiști.

„Mașina nu mai este un lux, ci o necesitate. Totuși, alegerea trebuie făcută cu răbdare. Este important ca automobilul să fie verificat de experți înainte de cumpărare, pentru a evita eventualele probleme tehnice”, a conchis expertul auto.