Deținătorii de BMW s-au plâns de publicitatea care apare pe ecranele sistemelor multimedia la pornire.

Producătorul german de automobile BMW a lansat o campanie publicitară, în cadrul căreia, pe ecranele centrale ale mașinilor mărcii, apare publicitate pentru filmul „Omul-Păianjen: O nouă zi” (Spider-Man: Brand New Day).

După cum informează The Autopian, bannerul cu propunerea de a reda „animația festivă” apare la pornirea motorului și este însoțit de un show sonor și de lumină din partea sistemului Ambient Light.

Potrivit publicației, animația publicitară este disponibilă în perioada 27 iulie – 10 august 2026, pe mai mult de 70 de ecrane pentru automobilele echipate cu BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 sau BMW Operating System X, cu data fabricației după iulie 2020. La pornirea mașinii, pe ecran apare un banner special, iar la apăsarea acestuia se activează o animație pe tot ecranul, cu acompaniament muzical. Reprezentanții BMW au confirmat că aceasta face parte dintr-un parteneriat mai amplu cu un studio de film, iar mai multe modele ale mărcii, inclusiv BMW iX3, au fost filmate în peliculă.

Jurnaliștii și utilizatorii, în comentariile la material, au reacționat negativ această noutate. Autorul articolului, Jason Torchinsky, menționează că clienții BMW care cumpără automobile cu prețuri de la 60.000 de dolari nu ar trebui să devină ținte ale influenței publicitare în interiorul propriului automobil. Jurnalistul a comparat situația cu faptul că o companie de credite ipotecare ar instala un panou publicitar în curtea casei sale.

În comentarii, utilizatorii își exprimă, de asemenea, nemulțumirea: „Când cumperi un BMW, chiar deții cu adevărat această mașină? De ce deținerea unui BMW este la fel ca folosirea unui serviciu ieftin de streaming cu publicitate?” Unul dintre comentatori a remarcat: „BMW chiar este înaintea tuturor în crearea de noi modalități de a strica mașinile și de a le transforma în bani”

Anterior, BMW a experimentat deja cu abonamente pentru funcții, de exemplu pentru încălzirea scaunelor, ceea ce a provocat un val de critici și a fost anulat. Inițiativa publicitară nouă riscă, de asemenea, să se lovească de reacția negativă a proprietarilor.