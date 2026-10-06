Dacia va suspenda producția la Mioveni: Producția a scăzut cu aproape o treime.

Uzina Dacia din Mioveni va opri temporar producția în octombrie, pe fondul scăderii vânzărilor de automobile în Europa. Ritmul de asamblare al întreprinderii s-a redus cu aproximativ o treime comparativ cu anul trecut.

Aceasta a fost o reacție directă la situația dificilă de pe piața auto europeană, unde cererea pentru automobile noi a scăzut semnificativ. La Mioveni, producția va fi oprită pe 9 și 12 octombrie, iar ținând cont de zilele de weekend, întreprinderea nu va funcționa timp de patru zile, relatează libertatea.ro.

Uzina Dacia a redus ritmul de asamblare la puțin peste 1.000 de automobile pe zi, ceea ce reprezintă cu aproximativ o treime mai puțin decât capacitatea maximă de producție. Conducerea întreprinderii a ajustat deja schimburile de lucru.

Reducerea producției a dus și la măsuri organizatorice interne. La uzină a fost aprobată modificarea programului de schimburi, pentru a adapta volumul de muncă la noile condiții de piață.

Întreprinderea a trecut la un regim de lucru în două schimburi, iar angajații deveniți excedentari pot pleca din companie în cadrul programului de plecare voluntară, cu plăți compensatorii în funcție de vechime.

Anul 2026 a adus o reducere semnificativă a producției pe platforma Dacia. Ritmul de fabricație s-a redus cu aproape o treime față de anii precedenți. Situația a fost influențată de trecerea la modele noi, precum Duster și Bigster, precum și de modificarea cererii pe principalele piețe de export din Europa de Vest.

În 2026, la uzina Dacia din Mioveni este planificată reducerea cu circa 1.200 de angajați, după transferul producției în Turcia și Slovenia. Sindicatul Dacia a avertizat în martie că transferul producției Renault în alte țări «golește» uzina de la Mioveni.

Totodată, Dacia a transferat producția modelelor Logan și Sandero în Maroc. Viitorul model Striker va fi produs în Turcia, iar noul model electric bazat pe platforma Renault Twingo — în Slovenia.