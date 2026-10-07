Dacia oferă angajaților până la 240.000 de lei pentru plecarea voluntară.

Compania Dacia a lansat un nou program de plecare voluntară pentru angajații care decid să rezilieze contractul de muncă prin acordul părților.

În funcție de vechimea în muncă, aceștia pot primi compensații de la 45.000 până la 210.000 de lei net, relatează libertatea.ro.

Programul a fost lansat pe fondul încetinirii ritmului de producție la uzina din Mioveni și al transformării ample a companiei, care include automatizarea, robotizarea și digitalizarea.

Valoarea compensației depinde de vechime:

până la 2 ani — 45 de mii de lei net;

de la 2 la 4 ani — 85 de mii de lei;

de la 4 la 8 ani — 125 de mii de lei;

de la 8 la 12 ani — 150 de mii de lei;

de la 12 la 16 ani — 180 de mii de lei;

peste 16 ani — 210 de mii de lei.

Pentru o categorie aparte de angajați, compensația poate ajunge la 240.000 de lei net, indiferent de vechime. Este vorba despre lucrătorii cu boală profesională confirmată sau cu accident de muncă ce a dus la invaliditate.

La aceste sume se adaugă recalcularea zilelor de concediu de odihnă anual pentru octombrie, în funcție de perioada efectiv lucrată în 2026.

Dacia: Programul se bazează pe caracterul voluntar și acordul părților

Reprezentanții Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie au confirmat lansarea programului și au declarat că acesta vizează adaptarea numărului de angajați, a structurii organizaționale și a competențelor pentru asigurarea competitivității și realizarea obiectivelor planului strategic futuREady.

La Dacia s-a subliniat că încetarea raporturilor de muncă are loc exclusiv în baza unui acord între angajat și companie.

«Programul se bazează pe caracterul voluntar și pe acordul părților», au declarat reprezentanții Dacia.

Angajații pot depune cereri în perioada 5-20 octombrie 2026. După aceea, cererile vor fi examinate, iar aprobarea conducerii este programată pentru 21–23 octombrie.

Pentru angajații ale căror cereri vor fi aprobate, contractele de muncă vor înceta la 1 noiembrie 2026.

Ultima zi efectiv lucrată va fi 30 octombrie. Plata compensațiilor va fi efectuată odată cu calculul salarial final pentru octombrie.

De ce Dacia lansează un nou program

Programul a apărut pe fondul reducerii producției la uzina din Mioveni. Potrivit liderului sindical de la Automobile Dacia, Viorel Ungureanu, măsura este legată de diminuarea volumelor de producție după perioada lucrărilor de reparație.

«Compania a început cea de-a treia etapă de plecări voluntare, deoarece după lucrările de reparație producția a mai scăzut cu 100 de automobile pe zi, iar acum producem 1.060 de automobile pe zi», a declarat Ungureanu.

S-a schimbat și programul de lucru

«Programul a fost ajustat de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert», a explicat liderul sindical.

Potrivit acestuia, modificarea programului a dus la apariția unui surplus de personal, al cărui număr urmează să fie redus prin plecări voluntare..

În iunie, aproximativ 200 de ingineri și specialiști ai Centrului Tehnic din Titu și Automobile Dacia au fost, de asemenea, incluși într-un alt program de plecări voluntare cu compensații similare — până la 210 de mii de lei de persoană.

Măsura face parte din strategia globală a Renault Group, care a decis să reducă numărul angajaților din centrele de inginerie cu aproximativ 20%. Decizia afectează câteva mii de angajați din întreaga lume.