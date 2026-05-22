Cota de piață a mărcilor auto chinezești în Europa a depășit 15%.

Vânzările mărcilor BYD și Chery luna trecută au crescut de peste două ori comparativ cu aprilie 2025 și au atins 38,2 mii de automobile. Agenția notează că „chinezii” presează activ mărcile locale, atrăgând cumpărătorii cu prețuri scăzute. Producătorii europeni, la rândul lor, întâmpină dificultăți în lansarea de vehicule electrice accesibile și rămân în urmă din punct de vedere tehnologic, transmite bloomberg.com.

Succesul Chinei nu se limitează la vehiculele electrice pure. În segmentul hibride plug-in, cota mărcilor chinezești în aprilie a atins aproape 29% din vânzări.

Pentru a-și consolida pozițiile în Europa și a evita taxele de import, companiile chineze încearcă să crească producția în interiorul Uniunii Europene. BYD, de exemplu, construiește deja propriile fabrici în UE. Totodată, după cum notează Bloomberg, introducerea taxelor de import de către Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice chinezești nu a influențat practic situația.

Totuși, datele CNBC arată altceva: în aprilie 2026, BYD a livrat 314.000 de automobile de pasageri, cu 15,7% mai puțin decât în anul precedent.