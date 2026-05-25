Costurile ridicate obligă industria auto să părăsească Europa de Vest.

O analiză a evoluției unităților de producție estimează dispariția a circa 5 milioane de vehicule din fabricile occidentale, informează profit.ro.

Producția de autoturisme și vehicule comerciale ușoare în Europa de Vest va scădea până în 2030 de la 14,2 milioane de unități (comparativ cu anul de referință 2015) la 9,5 milioane. Lovitura principală, proporțional cu cota de piață, va reveni producătorilor auto, cel mai afectat fiind grupul Volkswagen, care deține aproximativ 25% din piață.

Deja în acest an volumul producției de vehicule ușoare în Europa de Vest va fi de aproximativ 9,7 milioane de unități — o scădere abruptă, care a anulat practic redresarea industriei după criza provocată de pandemia COVID-19.

Reprezentanții companiei de analiză S&P Global Mobility consideră că regiunea ar putea să nu mai revină în viitorul apropiat la nivelul de producție de 10 milioane de automobile pe an. Cauza declinului nu este atât scăderea cererii, cât mutarea producției mai aproape de piețele de desfacere.

În Europa, acest lucru a fost facilitat de consolidarea poziției țărilor din Europa Centrală și de Est, care au atras investiții majore în fabrici auto datorită costurilor mai reduse și logisticii avantajoase. La nivel global, producția se mută de asemenea mai aproape de clienți și sub influența tarifelor vamale.

Cele mai mari pierderi procentuale sunt așteptate în Regatul Unit — minus 59%, urmat de Belgia (–51%), Germania (–41%) și Italia (–34%)

Totuși, în cifre absolute, Germania va pierde cel mai mult: de la aproape 6 milioane de automobile pe an, producția a scăzut deja la 3,7 milioane în 2025, iar până în 2030, conform prognozelor, va ajunge la maximum 3,5 milioane.

În Regatul Unit, volumul producției a scăzut de la 1,6 milioane de automobile la 750 de mii în 2025, iar până în 2030 se așteaptă o scădere până la 680.000.

Dintre grupurile auto, cele mai mari pierderi le va înregistra Volkswagen: producția mărcilor grupului în Germania va scădea de la 2,7 milioane la 1,4 milioane de automobile. Marca de bază VW ar putea pierde aproximativ un milion de mașini — de la 1,6 milioane la circa 600 de mii. Din acest motiv, conducerea a lansat deja un program de închidere a fabricilor și reducere a personalului.

Automobilele produse în 2015 nu au dispărut, o parte semnificativă a producției a fost mutată în alte țări și regiuni pentru a reduce costurile sau pentru a se apropia de consumatori.

Mercedes-Benz ar putea de asemenea să reducă producția în Germania cu aproximativ 350.000 de automobile — de la 1,1 milioane în 2015 la circa 750.000 în 2030. O tendință similară este prognozată pentru BMW și Audi.

Una dintre țările cu cea mai mică scădere a producției rămâne Spania, ceea ce poate fi susținut de investițiile companiilor chineze în fabricile auto europene. Unele grupuri, inclusiv Stellantis, au anunțat deja intenția de a împărți capacitățile de producție cu companii chineze.