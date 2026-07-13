Compania chineză BYD construiește o fabrică în Ungaria și pune presiune pe industria auto din Germania

Gigantul auto chinez BYD construiește în orașul maghiar Seghedin prima sa fabrică europeană de automobile.

Producția de vehicule electrice ar urma să înceapă la sfârșitul anului 2026, iar în Germania compania își extinde deja rețeaua de dealeri.

Pentru industria auto germană, aceasta este o nouă provocare: concurența cu China vine acum nu doar prin importuri, ci și prin fabrici situate în Europa.

Principala îngrijorare nu este doar legată de mașinile ieftine, ci și de modelul de producție în sine. Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie că în centrele industriale chineze muncitorii pot lucra câte 10-12 ore, au doar patru zile libere pe lună și câștigă în jur de 600 de euro.

China Labor Watch a raportat, de asemenea, riscuri privind încălcarea drepturilor muncitorilor chinezi pe șantierul fabricii BYD din Ungaria: ture lungi, săptămâni de lucru de șapte zile și probleme cu plățile. BYD respinge astfel de acuzații.

Un scandal similar a avut loc deja în Brazilia. Autoritățile au inclus BYD în registrul angajatorilor asociați cu condiții asemănătoare muncii forțate, după o verificare a șantierului fabricii în 2024.