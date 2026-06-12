Compania Audi a prezentat noul crossover Q7.

Partea frontală a modelului german a devenit mai înaltă, aripile roților din față au fost lărgite, iar cele din spate – mult mărite. În același timp, ampatamentul a rămas neschimbat. Celulele grilei radiatorului sunt mai mari. Optica frontală are o configurație în două niveluri: în partea de sus se află luminile de zi subțiri, iar dedesubt – un bloc larg cu luminile principale. Luminile de zi pot semnaliza prezența poleiului și direcția de mers. Luminile spate pot avertiza alți șoferi, de exemplu, despre defecțiuni, pentru a-i determina să reducă viteza.

În interior se află un ecran curbat mare, care combină panoul de bord digital și două ecrane tactile. Crossover-ul german este echipat cu un plafon panoramic mare, care poate regla gradul de transparență a luminii. Audi a pregătit pentru piața britanică o versiune Q7 cu 3 rânduri de scaune, iar pentru alte piețe – o versiune cu 5 locuri.

Tipul agregatelor de propulsie depinde de țările în care va fi vândut crossover-ul. În Marea Britanie, inițial va fi oferit Q7 cu un motor turbodiesel de 3 litri și 299 de cai putere, completat de un motor electric de 24 de cai putere. Pentru SUA a fost pregătit un crossover cu motor pe benzină turbo de 2,9 litri, care dezvoltă până la 435 CP. De asemenea, aici va fi disponibil modelul SQ7 cu un motor de 4 litri, care produce până la 600 CP.

Modelul german este echipat cu suspensie pneumatică, șasiu cu direcție integrală, tracțiune integrală permanentă și sistem electronic de control al amortizării. Structura mașinii poate detecta din timp denivelările drumului și se adaptează corespunzător.

În plus, crossover-ul monitorizează starea șoferului. De exemplu, dacă acesta adoarme în timpul masajului, mașina se oprește singură și apelează serviciul de urgență.