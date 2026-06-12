theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
12 Iunie 2026, 21:27
3 917
Copiază linkul
Link copiat

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Marca germană a prezentat oficial noul crossover Audi Q7 pentru anul 2027. Ca și înainte, designul mașinii a trecut printr-o nouă etapă de dezvoltare evolutivă. Totuși, în detalii, schimbările par mai ample.

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7.
Compania Audi a prezentat noul crossover Q7.

Partea frontală a modelului german a devenit mai înaltă, aripile roților din față au fost lărgite, iar cele din spate – mult mărite. În același timp, ampatamentul a rămas neschimbat. Celulele grilei radiatorului sunt mai mari. Optica frontală are o configurație în două niveluri: în partea de sus se află luminile de zi subțiri, iar dedesubt – un bloc larg cu luminile principale. Luminile de zi pot semnaliza prezența poleiului și direcția de mers. Luminile spate pot avertiza alți șoferi, de exemplu, despre defecțiuni, pentru a-i determina să reducă viteza.

În interior se află un ecran curbat mare, care combină panoul de bord digital și două ecrane tactile. Crossover-ul german este echipat cu un plafon panoramic mare, care poate regla gradul de transparență a luminii. Audi a pregătit pentru piața britanică o versiune Q7 cu 3 rânduri de scaune, iar pentru alte piețe – o versiune cu 5 locuri.

Tipul agregatelor de propulsie depinde de țările în care va fi vândut crossover-ul. În Marea Britanie, inițial va fi oferit Q7 cu un motor turbodiesel de 3 litri și 299 de cai putere, completat de un motor electric de 24 de cai putere. Pentru SUA a fost pregătit un crossover cu motor pe benzină turbo de 2,9 litri, care dezvoltă până la 435 CP. De asemenea, aici va fi disponibil modelul SQ7 cu un motor de 4 litri, care produce până la 600 CP.

Modelul german este echipat cu suspensie pneumatică, șasiu cu direcție integrală, tracțiune integrală permanentă și sistem electronic de control al amortizării. Structura mașinii poate detecta din timp denivelările drumului și se adaptează corespunzător.

În plus, crossover-ul monitorizează starea șoferului. De exemplu, dacă acesta adoarme în timpul masajului, mașina se oprește singură și apelează serviciul de urgență.

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Compania Audi a prezentat noul crossover Q7

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici