Citroën va relansa în 2028 modelul 2CV, cunoscut sub porecla „rățușca cea urâtă”.

Declarația a fost făcută în timpul prezentării companiei Stellantis în Michigan. Șeful Citroën, Xavier Chardon, a recunoscut că numele celebru renaște. Noutatea va păstra silueta rotunjită, recognoscibilă, dar nu va fi o copie retro exactă. Designerii vor combina proporțiile clasice cu trăsături moderne, transmite carscoops.com.

Conceptul „viu” 2CV va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris în toamna anului 2026. Producția în serie va începe în 2028. Prețul va fi mai mic de 15.000 de euro. Acest lucru va face ca noutatea să fie unul dintre cele mai accesibile automobile electrice din Europa — mai ieftin decât Dacia Spring, Renault Twingo și BYD Dolphin Surf.

Citroën subliniază că proiectul urmează filosofia originalului: practicitate, simplitate și costuri reduse de exploatare. Chardon a numit modelul „un adevărat automobil popular pentru viața reală”. Mașina va fi una dintre cele șapte noutăți ale brandului până în 2030.

Producția automobilului electric este planificată în Italia.