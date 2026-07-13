Camere care monitorizează șoferul, obligatorii în toate automobilele noi din UE.

Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului prin intermediul unei camere amplasate în habitaclu.

Măsura face parte din ultima etapă a Regulamentului european de siguranță 2019/2144 și urmărește reducerea numărului de accidente rutiere provocate de neatenție, potrivit publicației germane Der Web, informează adevarul.ro.

Sistemul numit Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) utilizează o cameră cu infraroșu în interiorul mașinii. Aceasta urmărește poziția capului și direcția privirii șoferului. Dacă șoferul privește prea mult timp într-o parte, mașina emite un semnal vizual, sonor sau prin vibrații.

Avertizarea începe să funcționeze la o viteză de aproximativ 20 km/h. La viteze între 20 și 50 km/h, sistemul se activează, dacă șoferul este distras mai mult de șase secunde. La viteze peste 50 km/h, acest prag scade la 3,5 secunde.

Reprezentanții UE subliniază că camera nu este folosită pentru recunoașterea feței. Legislația interzice utilizarea identificării biometrice în cadrul acestui sistem. Datele sunt procesate direct în mașină, nu sunt transmise terților și sunt șterse imediat după analiză.

ADDW a devenit parte a pachetului de sisteme de siguranță obligatorii pentru automobilele noi. Acesta include, de asemenea, limitator inteligent de viteză, sistem de frânare automată de urgență, asistent pentru menținerea benzii de circulație și sistem de control al oboselii șoferului. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, aceste măsuri vor ajuta la salvarea a peste 25.000 de vieți până în 2038.