BMW investește 2 miliarde de euro în uzinele germane pe fondul reducerilor de personal la Volkswagen și Mercedes

Producătorul auto german BMW a alocat circa 2 miliarde de euro pentru dezvoltarea producției în Germania.

În timp ce concurenții își reduc capacitățile interne din cauza costurilor ridicate ale energiei și forței de muncă, grupul bavarez mizează pe păstrarea și modernizarea propriilor platforme industriale. Despre acest lucru relatează Delo, cu referire la datele Financial Times.

Principalul centru de modernizare a devenit uzina principală din München, veche de 100 de ani, situată vizavi de sediul concernului. În ultimii cinci ani, întreprinderea a fost restructurată pentru asamblarea celei de-a opta generații a modelului — 3 Series complet electric, a cărui producție de serie a început în august.

În total, de la lansarea modelului pe piață în 1975, concernul a vândut peste 18 milioane de astfel de automobile. La întreprinderea din München lucrează 6 000 de muncitori, iar producția desfășurată pe trei etaje este automatizată cu ajutorul roboților autonomi.

Unde au mers investițiile și cum este repartizat personalul

Investițiile de circa 2 miliarde de euro acoperă cheltuielile pentru platformele destinate modelului 3 Series din München și Dingolfing, precum și pentru noua uzină de producție a bateriilor de tracțiune, situată la aproximativ 135 km nord-est de München.

Directorul diviziei de producție a grupului, Raymond Wittmann, a confirmat că firma vede un viitor clar pentru Germania ca bază de producție;

în paralel, concernul a cheltuit circa 2 miliarde de euro pentru construirea unei noi uzine în Debrecen, Ungaria;

grupul elimină peste 8 000 de posturi de birou, însă aceste reduceri exclud în totalitate muncitorii de pe liniile de producție.

În același timp, compania se confruntă cu presiuni din cauza scăderii vânzărilor în China și a tarifelor introduse în SUA. Milan Nedeljković, care a preluat conducerea companiei ca director general în mai, a avertizat în vară că marja operațională a BMW va avea nevoie de mai mult de cinci ani pentru a reveni în intervalul obișnuit de 8–10%. În acest an, grupul mizează doar pe un indicator cuprins între 1–3%.

Avantajele localizării și reducerea costurilor de producție

Deși industria germană pierde până la 15 000 de locuri de muncă lunar, indicatorii BMW pe piața internă s-au dovedit mai rezistenți decât cei ai concurenților. Anul trecut, fiecare al patrulea automobil produs în Germania a ieșit de pe liniile de asamblare BMW — volumul producției a constituit 1,07 milioane de unități, doar ușor mai puțin decât indicatorul din 2024.

În 2025, când întreaga industrie auto a țării a scăzut cu 10% comparativ cu nivelul de dinaintea pandemiei, producția BMW a crescut cu 6%. Acest lucru a contribuit la readucerea producției interne a modelelor Mini Countryman, X1 și a unei părți din 5 Series de la subcontractori din Țările de Jos și Austria.

După cum menționează șeful departamentului de cercetare auto europeană al băncii UBS, Patrick Hummel, în ultimii ani BMW și-a majorat constant cota de piață și a asigurat o utilizare mai bună a uzinelor sale din Germania. În plus, statutul de marcă premium permite concernului să obțină un profit mai mare de la fiecare automobil, ceea ce ajută la compensarea costurilor ridicate ale forței de muncă. Compania a localizat, de asemenea, din timp producția modelelor-cheie în China și SUA, reducând vulnerabilitatea la tarife și fluctuațiile cererii externe.

Modernizarea uzinelor și implementarea platformei Neue Klasse au permis reducerea costurilor de producție ale unui automobil cu 10%, iar ponderea pieselor livrate prin sistemul "just-in-time" a fost majorată de la 45% la 68%.

Remunerația orară în Germania este de aproximativ trei ori mai mare decât în Ungaria, însă diferența dintre costurile totale ale automobilelor este minimă: materialele pentru un automobil electric costă 20 000–25 000 de euro, în timp ce cheltuielile cu forța de muncă constituie doar 1 500–2 000 de euro. Totodată, conducerea concernului recunoaște că, în cazul relocării furnizorilor în Europa de Est, echilibrul cheltuielilor logistice ar putea determina compania să optimizeze suplimentar costurile din Germania.

Amintim că anterior s-a relatat că BMW a anunțat reducerea cu 20% a numărului de manageri. Producătorul auto german BMW intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a reduce cu 20% numărul posturilor de conducere până la mijlocul anului viitor.