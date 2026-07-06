Bentley a anunțat primul automobil electric din istoria mărcii.

Producătorul britanic de automobile de lux Bentley a anunțat denumirea primului său model complet electric — SUV-ul se va numi Torcal.

Conform tradiției mărcii, denumirea face referire la o atracție naturală, și anume la rezervația El Torcal de Antequera din Andaluzia spaniolă. Deși compania a amânat obiectivul ambițios de a trece complet la vehicule electrice până în 2030, dezvoltarea acestei noutăți nu s-a oprit, transmite nv.ua.

Premiera oficială mondială a modelului Torcal este confirmată și va avea loc pe 23 septembrie la Londra.

Producătorul poziționează automobilul ca un „SUV urban”. Acesta va fi mai compact decât modelul Bentayga, însă va păstra dimensiunile impunătoare și caracteristice mărcii. Designul noutății va fi prezentat într-o caroserie tradițională cu patru uși, preluând unele elemente progresive de la conceptul EXP 15 de anul trecut. Datorită acestui fapt, Torcal va arăta mult mai modern decât gama pe benzină a mărcii. Modelul va deveni al patrulea din portofoliul companiei și nu va înlocui automobilele existente, ceea ce va permite Bentley să păstreze hibridele și motoarele cu ardere internă pentru clienții conservatori în următorul deceniu.

Deoarece Bentley face parte din Grupul Volkswagen, vehiculul electric este construit pe arhitectura PPE (Premium Platform Electric), comună cu viitorul Porsche Cayenne Electric.

Se așteaptă ca sistemul de propulsie cu două motoare să asigure o putere de până la 1.140 cai putere și un cuplu de 1.500 Nm. Bateria cu o capacitate de 113 kWh va permite parcurgerea a până la 642 kilometri cu o singură încărcare, conform ciclului WLTP.

Datorită suportului pentru încărcare de 400 kW, bateria poate fi încărcată de la 10% la 80% în mai puțin de 16 minute, iar viteza maximă a crossoverului va atinge 260 km/h.