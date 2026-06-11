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11 Iunie 2026, 09:40
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A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa

Hatchback-ul urban a primit un sistem electric cu o autonomie de peste 1.000 km.

A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa.
A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa.

BYD Dolphin G — primul model al brandului chinezesc creat special pentru Europa, relatează publicația Autocar.

Noul BYD Dolphin G este un hatchback mic din clasa B, un segment popular în Europa. Se remarcă prin designul unghiular, faruri oblice, linia curbată a geamurilor și un spoiler mare pe acoperiș.

Dimensiunile BYD Dolphin G 2026:

  • lungime — 4160 mm;
  • lățime — 1825 mm;
  • înălțime — 1575 mm;
  • ampatament — 2610 mm;
  • greutate — 1440 kg.

În habitaclu este instalat un panou de bord digital de 8,8 inch și un ecran tactil mare (10,1 sau 12,8 inch). Volumul portbagajului este de 425 l. Versiunea de top este echipată cu jante de 18 inch, plafon panoramic, proiecție pe parbriz și camere cu vedere panoramică.

Noul BYD Dolphin G este unul dintre puținele hibride plug-in compacte. Motorul turbo de 1,5 litri și 128 CP funcționează împreună cu un motor electric de 163 CP. Accelerarea până la 100 km/h durează 8,3 s.

Sunt disponibile baterii cu capacitatea de 7,2 și 18,3 kWh: autonomia în modul electric este, respectiv, de 40 și 104 km. În total, pe benzină și electricitate, BYD Dolphin G poate parcurge până la 1039 km. Există și modul powerbank se pot încărca dispozitive electrice.

Modelul va fi lansat pe piața europeană toamna aceasta. Se știe că prețul de pornire al BYD Dolphin G nu va depăși 23.000 de euro.

A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa

A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa

A fost prezentat primul model compact BYD pentru Europa

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