Зеленский прибыл в Польшу впервые после обострения отношений Киева и Варшавы.

Его самолёт прилетел в Люблин. Президент Украины проведёт переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский использовал Международный аэропорт Кишинева в качестве логистического узла для международных визитов вместо Польши.

Смену маршрута связывают с дипломатическими разногласиями с Варшавой.

В кишиневском аэропорту Зеленский проводил рабочие остановки и переговоры, в том числе с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также беседовал с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Из аэропорта столицы Молдовы украинский лидер также записывал международные видеообращения и делал заявления, касающиеся дипломатических усилий по урегулированию конфликта.