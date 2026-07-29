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29 Июля 2026, 16:31
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Зеленский прибыл в Польшу впервые после обострения отношений Киева и Варшавы

Его самолёт прилетел в Люблин. Президент Украины проведёт переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Зеленский прибыл в Польшу впервые после обострения отношений Киева и Варшавы.
Зеленский прибыл в Польшу впервые после обострения отношений Киева и Варшавы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский использовал Международный аэропорт Кишинева в качестве логистического узла для международных визитов вместо Польши. 

Смену маршрута связывают с дипломатическими разногласиями с Варшавой.

В кишиневском аэропорту Зеленский проводил рабочие остановки и переговоры, в том числе с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также беседовал с Вселенским Патриархом Варфоломеем. 

Из аэропорта столицы Молдовы украинский лидер также записывал международные видеообращения и делал заявления, касающиеся дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Источник
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