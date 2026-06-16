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unimedia.info logounimedia
16 Июня 2026, 13:19
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Зеленский записал обращение к Путину из кишинёвского аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину из кишинёвского аэропорта, откуда он вылетел в Женеву, а затем в Эвиан (Франция) на саммит G7.

Зеленский записал обращение к Путину из кишинёвского аэропорта.
Зеленский записал обращение к Путину из кишинёвского аэропорта.

«Я предложил Путину встретиться там, где можно принять реальные решения по завершению войны. Он этого не хочет», — заявил Владимир Зеленский в обращении, произнесённом в кишинёвском аэропорту, передает unimedia.info

«Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет.

Вчера я говорил с президентом Трампом о том, что такая встреча могла бы пройти в США — в формате, где Путину было бы гораздо труднее отказаться. По крайней мере, президенту Трампу.

Посмотрим, что будет. Если Россия отвергнет и этот шанс, потребуется дополнительное давление», — добавил он.

Источник
unimedia.info logounimedia
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