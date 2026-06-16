Зеленский записал обращение к Путину из кишинёвского аэропорта.

«Я предложил Путину встретиться там, где можно принять реальные решения по завершению войны. Он этого не хочет», — заявил Владимир Зеленский в обращении, произнесённом в кишинёвском аэропорту, передает unimedia.info

«Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет.

Вчера я говорил с президентом Трампом о том, что такая встреча могла бы пройти в США — в формате, где Путину было бы гораздо труднее отказаться. По крайней мере, президенту Трампу.

Посмотрим, что будет. Если Россия отвергнет и этот шанс, потребуется дополнительное давление», — добавил он.