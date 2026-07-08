Украина резко изменила стратегию по войне перед встречей Трампа и Зеленского.

Накануне встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО Украина меняет подход к завершению войны, не делая ставку на новый мирный план.

Украина отказывается от продвижения конкретного мирного плана по завершению войны с Россией и переходит к новой стратегии, которая предусматривает усиление давления на Кремль. Именно с таким подходом президент Владимир Зеленский отправляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться 8 июля на саммите НАТО в Анкаре, пишет New York Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников, передает unian.net

По данным издания, Украина отошла от обсуждения поддержанного США 28-пунктного проекта мирного соглашения, который ранее был предметом активных переговоров с Москвой.

В настоящее время, по словам украинских чиновников, не ведется ни подготовка трехстороннего саммита США–Украина–Россия, ни структурированных переговоров по новому мирному документу.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина пояснила, что изменения на фронте позволяют Киеву пересмотреть подход к завершению войны: "Улучшение наших позиций на поле боя дает нам основания более креативно подходить к вопросу о прекращении войны".

Ставка – на усиление давления на Кремль

Украинские власти считают, что главным условием завершения войны должно стать изменение баланса давления на Москву, а не очередные переговоры по старым мирным предложениям.

"Прекращение огня не обязательно должно стать результатом бесконечных обсуждений единого мирного плана. Есть и другие пути развития", – подчеркнула Стефанишина.

По её словам, Киев рассчитывает, что именно эти возможности обсудят президенты Зеленский и Трамп во время саммита НАТО.

Украинские чиновники также считают, что в последнее время президент США все больше разочаровывается в позиции Владимира Путина, который не демонстрирует готовности прекратить войну.

"Украина всегда была готова к существенному дипломатическому взаимодействию и остается приверженной достижению справедливого и прочного мира. К сожалению, российский лидер не проявил никакой искренней заинтересованности в прекращении войны", – заявила госпожа посол.

В Вашингтоне также изменили оценку ситуации

По информации издания, в администрации Трампа все больше признают, что Москва не ведет серьезных переговоров.

Другой украинский чиновник сообщил изданию, что теперь в Вашингтоне также не видят реальной готовности России договариваться о прекращении войны.

"Мы не видим никакого реального участия России в обсуждении каких-либо планов по прекращению войны", – сказал собеседник издания.

По его мнению, внимание должно быть сосредоточено на "новой тактике давления", которая заставит Кремль пересмотреть свою позицию.