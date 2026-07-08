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digi24.ro logodigi24
8 Июля 2026, 12:08
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Таможенная служба Румынии опровергла фейк о партии кокаина с фото Зеленского

Таможенная служба Румынии заявила, что распространяемая в интернете информация о конфискации 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности.

Таможенная служба Румынии опровергла фейк о партии кокаина с фото Зеленского.
Таможенная служба Румынии опровергла фейк о партии кокаина с фото Зеленского.

«В интернете распространяется "новость" о том, что Таможенная служба Румынии якобы конфисковала 75 кг кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского. Эта информация является ложной. Наше учреждение не проводило подобных действий и не выпускало никаких сообщений по этому поводу», — говорится в заявлении ведомства, сообщает Digi24.

В Таможенной службе также сообщили, что на поддельное изображение была незаконно нанесена официальная эмблема учреждения.

Кроме того, в Сети распространяется сфабрикованный скриншот, имитирующий официальный сайт ведомства, а также «пресс-релиз», который служба никогда не публиковала.

Представители ведомства призвали граждан проверять информацию только по официальным и заслуживающим доверия источникам.

Источник
digi24.ro logodigi24
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