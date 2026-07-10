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unian.net logounian
10 Июля 2026, 18:03
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Зеленский: Китай предупредил Россию, что она не должна применять ядерное оружие

Представители Китая поделились с европейскими странами информацией об этой четкой позиции, доведенной до сведения Москвы.

Зеленский: Китай предупредил Россию, что она не должна применять ядерное оружие.
Зеленский: Китай предупредил Россию, что она не должна применять ядерное оружие.

Китай предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp, передает unian.net

"Мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что в рамках саммита НАТО с несколькими европейскими лидерами разговор касался роли Китая в прекращении российской войны.

"Здесь ситуация немного изменилась. Они мне сказали, некоторые европейские лидеры, что они общались с представителями Китая, и Китай очень серьезно, очень жестко, четко отреагировал на заявления в российских СМИ о тех или иных возможностях ядерного применения, применения ядерного оружия", - отметил Зеленский.

Как заметил президент Украины, в российских СМИ можно было услышать высказывания о том, что "а что, если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?".

"Очень важно подчеркнуть, что не только европейцы, не только Америка, но и Китай. И мне кажется, что это впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, что это… Прямо отреагировали, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме, что не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия", - подчеркнул Зеленский.

Источник
unian.net logounian
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