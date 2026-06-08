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8 Июня 2026, 08:07
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Момент взрыва дрона в Оргеевском районе попал на камеру видеонаблюдения

Момент взрыва неизвестного дрона, который упал минувшей ночью в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Момент взрыва дрона в Оргеевском районе попал на камеру видеонаблюдения.
Момент взрыва дрона в Оргеевском районе попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, что около полуночи местный житель сообщил в полицию, что заметил за пределами населённого пункта «неизвестное летательное устройство, возможно, дрон», которое впоследствии взорвалось. Как выяснилось позже, инцидент зафиксировала одна из камер видеонаблюдения в районе происшествия.

На место выехали специализированные службы и оперативные группы, которые оцепили территорию. По данным Главного инспектората полиции, в результате взрыва никто не пострадал.

Сегодня утром следственные действия были возобновлены. Ответственные учреждения продолжают документировать случай и сотрудничают с компетентными национальными структурами для установления всех обстоятельств.


Источник
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