Минобороны Молдовы об упавшем дроне: Это российский Shahed-136

Дрон, предположительно, пересек воздушное пространство Республики Молдова во время воздушных атак, которые Российская Федерация наносила по Одесской области Украины.

Министерство обороны сообщило новые подробности о беспилотнике, который в ночь на 13 июля упал вблизи села Копанка Каушанского района. По данным Службы воздушных операций Национальной армии, обнаруженный в 01:03 летательный аппарат предварительно идентифицирован как беспилотник типа "Герань-2" (Shahed-136).

Дрон, предположительно, пересек воздушное пространство Республики Молдова во время воздушных атак, которые Российская Федерация наносила по Одесской области Украины.

На месте происшествия продолжают работать специалисты профильных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал дрон, в результате чего возник пожар. По данным Генерального инспектората полиции, после падения беспилотник взорвался.