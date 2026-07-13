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13 Июля 2026, 08:02
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Минобороны Молдовы об упавшем дроне: Это российский Shahed-136

Дрон, предположительно, пересек воздушное пространство Республики Молдова во время воздушных атак, которые Российская Федерация наносила по Одесской области Украины.

Минобороны об упавшем дроне: Это российский Shahed-136.
Минобороны об упавшем дроне: Это российский Shahed-136.

Министерство обороны сообщило новые подробности о беспилотнике, который в ночь на 13 июля упал вблизи села Копанка Каушанского района. По данным Службы воздушных операций Национальной армии, обнаруженный в 01:03 летательный аппарат предварительно идентифицирован как беспилотник типа "Герань-2" (Shahed-136).

Дрон, предположительно, пересек воздушное пространство Республики Молдова во время воздушных атак, которые Российская Федерация наносила по Одесской области Украины.

На месте происшествия продолжают работать специалисты профильных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал дрон, в результате чего возник пожар. По данным Генерального инспектората полиции, после падения беспилотник взорвался.

Минобороны Молдовы об упавшем дроне: Это российский Shahed-136

Минобороны Молдовы об упавшем дроне: Это российский Shahed-136

Источник
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