На окраине села Копанка упал дрон

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в Службу 112 около 01:03. После удара о землю аппарат взорвался, в результате чего возник пожар.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Территория происшествия была оцеплена. В настоящее время компетентные органы проводят необходимые следственные действия, чтобы установить происхождение летательного аппарата и все обстоятельства случившегося.