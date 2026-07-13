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politia.md logopolitia
13 Июля 2026, 06:58
17 014
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На окраине села Копанка упал дрон

В ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал и взорвался небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

На окраине села Копанка упал и взорвался дрон.
На окраине села Копанка упал и взорвался дрон.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в Службу 112 около 01:03. После удара о землю аппарат взорвался, в результате чего возник пожар.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Территория происшествия была оцеплена. В настоящее время компетентные органы проводят необходимые следственные действия, чтобы установить происхождение летательного аппарата и все обстоятельства случившегося.

На окраине села Копанка упал дрон

На окраине села Копанка упал дрон

Источник
politia.md logopolitia
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