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16 Июня 2026, 10:06
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В PAS признали недопустимыми оскорбления в адрес оппозиции на партийном конгрессе

В PAS отмежевались от скандальной речи, прозвучавшей на IV съезде партии, в которой звучали оскорбления в адрес представителей оппозиции.

В PAS признали недопустимыми оскорбления в адрес оппозиции на партийном конгрессе.
В PAS признали недопустимыми оскорбления в адрес оппозиции на партийном конгрессе.

Об этом заявил депутат PAS Раду Мариан в эфире передачи Forum на радио Vocea Basarabiei, сообщает unimedia.info

По его словам, в партии сожалеют о прозвучавших высказываниях и не считают подобный стиль общения приемлемым.

«Это прискорбная риторика, и нам действительно жаль. На съезде был момент, когда все желающие могли выйти и выступить с обращением. К сожалению, это выступление оказалось наполнено оскорблениями, о чём мы также сожалеем. Мы не допускаем подобного поведения и, особенно, такой язык. Вероятно, здесь уместны и извинения. Кроме того, этот человек не является членом партии, он был приглашённым гостем», — заявил Раду Мариан.

В комментарии для Agora пресс-секретарь PAS Aдрианa Влас заявила, что Оборок не является членом партии, а его слова не отражают позицию формирования.

«Мы отмежевываемся от вульгарной и агрессивной риторики и сожалеем, что подобные вещи были сказаны в конце мероприятия. Это было выступление приглашённого гостя, который не является членом PAS и не представляет поведение и язык, приемлемые для PAS. Мы приносим извинения за этот момент», — заявила Адриана Влас.

Тем временем мэр Кишинёва Ион Чебан, который стал одной из мишеней оскорбительных высказываний, отреагировал в социальных сетях.

«Международные партнёры должны обратить на это внимание. Позор тем, кто руководит, кто допускает, поддерживает и аплодирует таким агрессивным действиям», — написал Ион Чебан.

Напомним, на съезде PAS бывший депутат и экс-первый вице-премьер-министр Константин Оборок позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес мэра Кишинёва Иона Чебана, лидера партии «Демократия дома» Василе Костюка и бывшего президента Молдовы Владимира Воронина.

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