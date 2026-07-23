Депутат от PAS Александр Трубка сложил мандат: его место займет Роман Рошка.

Парламент принял к сведению отставку депутата от Партии действия и солидарности (PAS) Александра Трубки. Решение было утверждено на заседании законодательного органа в четверг.

Председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитетам Вероника Рошка уточнила, что в заявлении об отставке не указана причина ухода, передает rupor.md

«Каждый имеет право подать в отставку без указания причины», — заявила депутат.

Следующим кандидатом в списке запасных депутатов PAS является министр окружающей среды Георге Хаждер, однако он отказался от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в правительстве.

Таким образом, вакантный мандат перейдет Роману Рошке, который занимает должность государственного секретаря в Бюро политики реинтеграции.

Александр Трубка объявил о сложении депутатских полномочий после разразившегося скандала вокруг инвестиции в недвижимость в коммуне Трушены. Депутат заявил, что проект является законным и не создает конфликта интересов, однако считает, что его экономическая деятельность влияет на имидж и доверие к партии, которую он представляет.