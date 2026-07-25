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bani.md logobani
25 Июля 2026, 16:30
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Кику ответил Гросу: PAS пять лет молчала о зарплатах в Moldovagaz

Депутат Ион Кику резко раскритиковал председателя парламента Игоря Гросу после его заявлений о зарплате директора Moldovagaz.

Кику ответил Гросу: PAS пять лет молчала о зарплатах в Moldovagaz.
Кику ответил Гросу: PAS пять лет молчала о зарплатах в Moldovagaz.

Бывший премьер-министр утверждает, что ответственность за размеры вознаграждений в компании несет PAS, и требует исключить из тарифа на газ «непомерно высокие зарплаты», передает bani.md

«Скажите кто-нибудь этому персонажу, что уже пять лет зарплаты в Moldovagaz устанавливает Наблюдательный совет, в котором у PAS есть два представителя. Ни разу никто из них не выступил с инициативой сократить зарплаты, в том числе собственные», — написал Кику в социальных сетях.

Политик утверждает, что представители PAS в Наблюдательном совете вместе получают около двух миллионов леев, и обвиняет Игоря Гросу в том, что тот ни разу не призвал их отказаться от этих доходов.

В том же сообщении Кику заявил, что все расходы, которые можно считать необоснованными, должны быть исключены из тарифа на газ независимо от того, в каком учреждении они возникают.

«Мы требуем исключить из тарифа на газ все непомерно высокие зарплаты — и в Energocom, и в Moldovagaz, и у PAS. Запрос на повышение тарифа на газ поступил от Energocom, а не от Moldovagaz. Но необоснованные расходы должны быть исключены из тарифа независимо от того, где они возникают — в Energocom, Moldovagaz, НАРЭ или где-либо еще», — заявил бывший премьер-министр.

Заявление Иона Кику прозвучало после того, как Игорь Гросу сообщил, что директор Moldovagaz получает около 400 тысяч леев в месяц. Заявления были сделаны на фоне общественных дискуссий о зарплатах в энергетических компаниях и обращения Energocom с просьбой повысить тариф на газ.

Источник
bani.md logobani
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