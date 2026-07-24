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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 13:01
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Чебан об отставке Мустяцэ: Лицемерие PAS продолжается

Мэр Кишинева Ион Чебан раскритиковал действия новой власти, заявив, что уже в первые дни после утверждения правительства граждане столкнулись с ростом цен и политическими скандалами.

Чебан об отставке Мустяцэ: Лицемерие PAS продолжается.
Чебан об отставке Мустяцэ: Лицемерие PAS продолжается.

По словам Чебана, после принесения присяги новым правительством появились новые проблемы, среди которых повышение стоимости газа и отставка министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ, передает rupor.md

«Газ выше 18 леев без НДС и многие другие проблемы появились всего за два дня после присяги нового правительства. Одновременно через два дня министр подает в отставку, потому что он был в Демократической партии», — заявил Чебан.

Он также напомнил о других политиках, которых, по его мнению, также должны были коснуться вопросы ответственности.

«А Стелла Жантуан, Оазу Нантой, Вероника Купча, Анатолий Унгуряну и многие другие, десятки мэров, советники президента?» — написал мэр столицы.

Чебан заявил, что власти используют двойные стандарты, а вместо решения проблем граждан продолжают политические разборки.

«Лицемерие марки PAS продолжается. Ложь продолжается», — подчеркнул Ион Чебан.

Источник
rupor.md logorupor
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