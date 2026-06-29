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omniapres
29 Июня 2026, 15:00
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Санду о проигранном в ЕСПЧ деле на полмиллиона евро: Я впервые об этом слышу

Президент Майя Санду заявила, что не знает деталей дела, проигранного Молдовой в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), в котором также фигурирует имя председателя Конституционного суда Молдовы Домники Маноле.

Санду о проигранном в ЕСПЧ деле на полмиллиона евро: Я впервые об этом слышу.
Санду о проигранном в ЕСПЧ деле на полмиллиона евро: Я впервые об этом слышу.

Отвечая в эфире передачи на вопрос об обязанности государства выплатить более полумиллиона евро по этому делу, Майя Санду сказала: 

«Я не знаю об этом деле. Если у нас есть несколько дел в ЕСПЧ, то об этом конкретном деле я слышу впервые и не могу это комментировать», - сообщает omniapress.md

Заявление главы государства прозвучало на фоне того, что решение ЕСПЧ было опубликовано ещё в начале июня и вызвало широкую общественную реакцию.

Тема также обсуждалась в парламенте ещё в прошлом году в рамках дискуссий об ответственности судей за дела, проигранные Республикой Молдова в Страсбурге.

До того как партия PAS получила парламентское большинство, Майя Санду занимала более жёсткую позицию по подобным делам. В 2020 году, находясь в оппозиции, она заявляла, что считает «крайне несправедливым» то, что компенсации за судебные ошибки выплачиваются из государственного бюджета, то есть из денег налогоплательщиков.

Источник
omniapres
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