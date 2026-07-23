Молдова назначит нового представителя в Европейском суде по правам человека.

У Республики Молдова будет новый представитель правительства в Европейском суде по правам человека. Правительство утвердило на эту должность Михаелу Мартынов.

По данным Министерства юстиции, её семилетний мандат начнётся 28 августа, передает ipn.md

Михаела Мартынов — юрист и карьерный дипломат. В настоящее время она занимает должность заместителя постоянного представителя Республики Молдова при Совете Европы.

Ранее Михаела Мартынов возглавляла отдел Совета Европы и прав человека Министерства иностранных дел. Более восьми лет она отвечала за взаимодействие с Комитетом министров Совета Европы по вопросам прав человека — органом, который контролирует исполнение государствами решений Европейского суда по правам человека.

Представитель правительства представляет Республику Молдова в Европейском суде по правам человека и обеспечивает взаимодействие между национальными органами власти и европейскими институтами по делам, рассматриваемым судом в Страсбурге.