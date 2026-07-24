Санду подписала указ об отставке Мустяцэ с должности главы Минсельхоза.

Президент Майя Санду подписала указ об отставке Раду Мустяцэ с должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. Документ опубликован на странице администрации президента.

«Принять к сведению заявление об отставке господина Раду Мустяцэ с должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности с 24 июля 2026 года», — говорится в президентском указе, передаетmoldpres.md

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Раду Мустяцэ сегодня утром, 24 июля, подал заявление об отставке. Об этом объявил премьер-министр Василе Тофан.

В последние дни в публичном пространстве появилась информация о том, что Раду Мустяцэ ранее был членом бывшей Демократической партии Молдовы, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, и была опубликована фотография, на которой, как утверждается, Мустяцэ получает партийный билет.

Раду Мустяцэ опроверг эту информацию.

«Я никогда не возглавлял какую-либо территориальную организацию политической партии и не был членом Демократической партии», — заявил Раду Мустяцэ.

В этом контексте премьер-министр Василе Тофан вчера провёл дискуссию с Раду Мустяцэ, после которой заявил, что «не будет принимать решения на основании непроверенных обвинений или по-разному интерпретируемых фотографий», однако уточнил, что «если появятся ясные доказательства, опровергающие заявления министра, тогда он будет действовать соответственно».