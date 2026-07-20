Санду: Мы стремимся к расширению торговли с Индией.

Индия открыла свой рынок для молдавских яблок, а Молдова официально присоединилась к Международному солнечному альянсу.

Об этом сообщила президент Майя Санду по итогам встречи с президентом Индии Драупади Мурму 20 июля, отметив, что стороны намерены укрепить партнерство в торговле, инвестициях, энергетике и здравоохранении, передает rupor.md

В ходе совместной пресс-конференции Санду подчеркнула важность углубления партнерства:

«Индия открыла свой рынок для молдавских яблок, а Молдова присоединилась к Международному солнечному альянсу — глобальной инициативе, запущенной Индией совместно с Францией. Сегодня мы рассмотрели весь спектр двусторонних отношений и обсудили новые направления сотрудничества. Мы хотим, чтобы эти отношения принесли конкретные результаты нашим людям в торговле, в инвестициях, в энергетике, в образовании и здравоохранении.

В первую очередь мы хотим расширить торговлю. Мы хотим, чтобы на индийский рынок попадало все больше молдавской агропродовольственной продукции. Сегодня мы вместе откроем Молдо-индийский бизнес-форум, цель которого — создать прямые связи между бизнесменами и компаниями двух стран».

Санду подчеркнула, что приоритетом является расширение экспорта агропродовольственной продукции на индийский рынок. Для укрепления деловых связей президенты инициировали совместный бизнес-форум, который призван создать прямые каналы коммуникации между компаниями двух стран.

Визит президента Индии Драупади Мурму в Кишинев 20 июля 2026 года стал первым в истории двусторонних отношений с 1992 года. Программа визита Драупади Мурму также включает встречи с председателем парламента Игорем Гросу и представителями индийской диаспоры в Молдове.