Костюк об оскорблении оппозиции на съезде PAS: "Вы так интегрируетесь в Европу?".

По его словам, наиболее серьёзным является то, что этот «язык ненависти» был встречен аплодисментами в зале, сообщает unimedia.info

«Самое серьёзное — это то, что языку ненависти бурно аплодировали те, кто находился в зале — моральная и интеллектуальная элита страны, министры, депутаты, руководители и так далее. Это, по сути, настоящее лицо власти», — заявил он в видеообращении в соцсетях.

Костюк резко раскритиковал как содержание выступления, так и реакцию присутствующих.

«Когда речь идёт об оппозиции, их называют свиньями и жеребятами, которым нужно надеть проволоку на морду. Я хочу спросить этого Оборока — я понял, что свиньям можно надеть проволоку на морду, но как надеть её жеребятам и баранам?» — сказал он.

Политик также привёл гипотетический пример, сравнив возможную реакцию, если бы подобные слова прозвучали со стороны оппозиции в парламенте.

«Представьте, что я или любой представитель оппозиции выйдет на трибуну и скажет депутатам большинства: “Вы свиньи, бараны, животные, которым нужно надеть проволоку на морду и запереть в загоне”. Как долго будет включен микрофон? Полгода нам бы не дали говорить, обвинив в языке ненависти. Вот вам и двойные стандарты», — отметил он.

Костюк заявил, что ни один из лидеров PAS не дистанцировался публично от этих высказываний.

«Никто не встал и не сказал: “Мы не согласны с этим, это не наши ценности”. Они аплодировали и пошли дальше, думая, что никто не заметит», — добавил он.

Политик также обвинил власть в использовании фейковых аккаунтов и оскорбительной риторики в адрес оппозиции.

«Там тысячи и тысячи фейковых аккаунтов, которые используют выражения “свиньи”, “животные”, “скоты”, называя так оппозицию, которая представляет половину населения страны», — заявил он.

В завершение Костюк обвинил руководство страны в двойных стандартах и несоответствии европейским ценностям.

«Вы хотите сказать, что интегрируете Молдову в Европейский союз и строите правовое государство, когда власть унижает половину населения, называя их свиньями, жеребятами, баранами и скотами?» — подчеркнул он.

Он также прокомментировал последующую реакцию депутата PAS Раду Мариана, который заявил, что партия сожалеет о языке, использованном на съезде, и считает, что уместны извинения.

«Раду Мариан начал уже оправдываться и говорит, что это не их позиция и что нужны извинения. Нужно было прямо на сцене сказать: “Мы не поддерживаем такие высказывания”. Но вы аплодировали», — заявил Костюк.

Напомним, на съезде PAS бывший депутат и экс-первый вице-премьер-министр Константин Оборок позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес мэра Кишинёва Иона Чебана, лидера партии «Демократия дома» Василе Костюка и бывшего президента Молдовы Владимира Воронина.