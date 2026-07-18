Лазаренку проиграл суд Костюку и должен выплатить 12 тысяч леев.

Бывший министр окружающей среды Серджиу Лазаренку проиграл судебный процесс депутату партии «Демократия дома» Василию Костюку.

Об этом сообщил сам парламентарий, отметив, что на судебное заседание не явились ни Лазаренку, ни его адвокат, передает stiri.md

Согласно решению Кишиневского суда (сектор Центр), Серджиу Лазаренку обязан возместить судебные расходы на юридическую помощь в размере 12 тысяч леев.

Напомним, Лазаренку подал иск против Костюка, обвинив его в нарушении чести, достоинства и профессиональной репутации.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение 30 дней.