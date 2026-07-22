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omniapres.md logoomniapres
22 Июля 2026, 10:44
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Костюк: "Многие ли молдаване могут себе позволить устрицы и вино за 1680 леев?"

Во время обсуждения вопроса об утверждении правительства в нескольких Telegram-каналах были опубликованы фотографии, на которых депутат PAS Раду Мариан якобы оформляет заказ на дюжину устриц и бутылку вина стоимостью 1680 леев.

Костюк: &#34;Многие ли молдаване могут себе это позволить устрицы и вино за 1680 леев?&#34;.
Костюк: "Многие ли молдаване могут себе это позволить устрицы и вино за 1680 леев?".

Снимки вызвали резкую реакцию со стороны оппозиции, пишет omniapres.md

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк раскритиковал опубликованные изображения, заявив, что «пока люди думают о политических программах, ведут дискуссии и дебаты, Раду Мариан заказывает бутылку вина за 1680 леев».

Он также с иронией высказался об образе скромного политика, который сложился у депутата PAS: «Те самые, что ходили с рюкзаком за спиной и ездили на велосипеде... А теперь заказывают бутылки вина за 1680 леев».

Кроме того, Костюк обратил внимание на уровень жизни населения: «Многие ли молдаване с зарплатой 5000 леев могут позволить себе бутылку вина за 1680 леев?»

В свою очередь бывший премьер-министр Ион Кику опубликовал эти фотографии и прокомментировал: «Раду Мариан — сегодня на заседании парламента. Дюжина устриц, бутылка вина... 1680 леев. Жизнь удалась!».

В той же публикации Кику добавил, что «учителям зарплаты повышать не будут, потому что сначала нужно повысить НДС».

Костюк: "Многие ли молдаване могут себе позволить устрицы и вино за 1680 леев?"

Костюк: "Многие ли молдаване могут себе позволить устрицы и вино за 1680 леев?"

Источник
omniapres.md logoomniapres
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