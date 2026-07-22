Костюк: "Многие ли молдаване могут себе позволить устрицы и вино за 1680 леев?"

Снимки вызвали резкую реакцию со стороны оппозиции, пишет omniapres.md

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк раскритиковал опубликованные изображения, заявив, что «пока люди думают о политических программах, ведут дискуссии и дебаты, Раду Мариан заказывает бутылку вина за 1680 леев».

Он также с иронией высказался об образе скромного политика, который сложился у депутата PAS: «Те самые, что ходили с рюкзаком за спиной и ездили на велосипеде... А теперь заказывают бутылки вина за 1680 леев».

Кроме того, Костюк обратил внимание на уровень жизни населения: «Многие ли молдаване с зарплатой 5000 леев могут позволить себе бутылку вина за 1680 леев?»

В свою очередь бывший премьер-министр Ион Кику опубликовал эти фотографии и прокомментировал: «Раду Мариан — сегодня на заседании парламента. Дюжина устриц, бутылка вина... 1680 леев. Жизнь удалась!».

В той же публикации Кику добавил, что «учителям зарплаты повышать не будут, потому что сначала нужно повысить НДС».