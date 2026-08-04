Правительство не поддерживает предложенную оппозицией кампанию против мошенничества.

Правительство не поддерживает предложение социалистов в парламенте о проведении информационной кампании об опасности мошенничества. Члены кабинета министров ссылаются на дополнительные расходы на соответствующую деятельность.

Представители исполнительной власти утверждают, что деятельность по информированию и предотвращению телефонного и онлайн-мошенничества входит в постоянные обязанности публичных властей и «осуществляется систематически в пределах компетенций, установленных законом», передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

«Проект носит преимущественно декларативный характер и недостаточно регламентирует механизм реализации предлагаемых мер, конкретные обязанности вовлеченных властей, порядок межведомственной координации, источники финансирования, а также инструменты мониторинга и оценки результатов. (…)

Установление 90-дневного периода проведения кампании не оправдано характером рассматриваемого явления. Учитывая непрерывный и эволюционирующий характер телефонного и онлайн-мошенничества, деятельность по информированию и предотвращению должна осуществляться на постоянной основе и адаптироваться к новым выявленным рискам в рамках существующих институциональных механизмов, без ограничения определенным сроком. (…)

В проекте не указаны источники финансирования, необходимые для реализации запланированных мероприятий, а также не дана оценка финансового воздействия предлагаемых мер», — говорится в заключении, которое должно быть одобрено министрами 5 августа.

17 июня в парламенте была зарегистрирована инициатива, предлагающая провести 90-дневную информационную кампанию о телефонном и онлайн-мошенничестве. Документ предусматривал привлечение к этому процессу ряда госучреждений страны, включая министерства, Государственную канцелярию, Центр управления кризисными ситуациями, а также ведомства, ответственные за борьбу с киберпреступностью и её предотвращение и поддержание электронных госсистем.