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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 16:37
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Правительство не поддерживает предложенную оппозицией кампанию против мошенничества

Правительство не поддерживает предложение социалистов в парламенте о проведении информационной кампании об опасности мошенничества. Члены кабинета министров ссылаются на дополнительные расходы на соответствующую деятельность.

Правительство не поддерживает предложенную оппозицией кампанию против мошенничества.
Правительство не поддерживает предложенную оппозицией кампанию против мошенничества.

Представители исполнительной власти утверждают, что деятельность по информированию и предотвращению телефонного и онлайн-мошенничества входит в постоянные обязанности публичных властей и «осуществляется систематически в пределах компетенций, установленных законом», передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

«Проект носит преимущественно декларативный характер и недостаточно регламентирует механизм реализации предлагаемых мер, конкретные обязанности вовлеченных властей, порядок межведомственной координации, источники финансирования, а также инструменты мониторинга и оценки результатов. (…) 

Установление 90-дневного периода проведения кампании не оправдано характером рассматриваемого явления. Учитывая непрерывный и эволюционирующий характер телефонного и онлайн-мошенничества, деятельность по информированию и предотвращению должна осуществляться на постоянной основе и адаптироваться к новым выявленным рискам в рамках существующих институциональных механизмов, без ограничения определенным сроком. (…) 

В проекте не указаны источники финансирования, необходимые для реализации запланированных мероприятий, а также не дана оценка финансового воздействия предлагаемых мер», — говорится в заключении, которое должно быть одобрено министрами 5 августа. 

17 июня в парламенте была зарегистрирована инициатива, предлагающая провести 90-дневную информационную кампанию о телефонном и онлайн-мошенничестве. Документ предусматривал привлечение к этому процессу ряда госучреждений страны, включая министерства, Государственную канцелярию, Центр управления кризисными ситуациями, а также ведомства, ответственные за борьбу с киберпреступностью и её предотвращение и поддержание электронных госсистем.

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Источник
noi.md logonoi
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