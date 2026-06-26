Костюк о повышении зарплат чиновникам: Депутаты и за нынешнюю работают слишком мало.

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк заявил, что идея повышения зарплат государственным чиновникам в рамках обновленного закона об оплате труда является «аморальной».

По его словам, нет никаких логичных аргументов в пользу такой инициативы, поскольку депутаты, по его мнению, недостаточно работают за уже получаемую зарплату, сообщает agora.md

«Повышать себе зарплаты, как в крупнейших корпорациях, будто ты топ-менеджер, который обеспечил экономическое развитие страны, — это по меньшей мере аморально. Я не понимаю, какая логика стоит за предложениями повысить зарплаты депутатам, председателю парламента, президенту страны и премьер-министру. Считаю, что депутаты и за нынешнюю зарплату работают слишком мало», — заявил Василе Костюк.

Новый закон об оплате труда, который сейчас проходит общественные консультации, предусматривает повышение зарплат в ряде сфер бюджетного сектора, в том числе для государственных служащих.

По словам министра финансов Адриана Гаврилицэ, зарплаты работников государственного сектора могут вырасти в среднем на 10–30%, а в сфере образования повышение с осени составит около 15%.