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agora.md logoagora
26 Июня 2026, 18:00
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Костюк о повышении зарплат чиновникам: Депутаты и за нынешнюю работают слишком мало

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк заявил, что идея повышения зарплат государственным чиновникам в рамках обновленного закона об оплате труда является «аморальной».

Костюк о повышении зарплат чиновникам: Депутаты и за нынешнюю работают слишком мало.
Костюк о повышении зарплат чиновникам: Депутаты и за нынешнюю работают слишком мало.

По его словам, нет никаких логичных аргументов в пользу такой инициативы, поскольку депутаты, по его мнению, недостаточно работают за уже получаемую зарплату, сообщает agora.md

«Повышать себе зарплаты, как в крупнейших корпорациях, будто ты топ-менеджер, который обеспечил экономическое развитие страны, — это по меньшей мере аморально. Я не понимаю, какая логика стоит за предложениями повысить зарплаты депутатам, председателю парламента, президенту страны и премьер-министру. Считаю, что депутаты и за нынешнюю зарплату работают слишком мало», — заявил Василе Костюк.

Новый закон об оплате труда, который сейчас проходит общественные консультации, предусматривает повышение зарплат в ряде сфер бюджетного сектора, в том числе для государственных служащих.

По словам министра финансов Адриана Гаврилицэ, зарплаты работников государственного сектора могут вырасти в среднем на 10–30%, а в сфере образования повышение с осени составит около 15%.

Источник
agora.md logoagora
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