29 Мая 2026, 16:09
Медианная зарплата в 500 крупнейших компаниях США составила $7478 в месяц

Общие выплаты руководителям американских компаний, входящих в индекс S&P 500, по итогам 2025 года выросли на 6% и составили $17,7 млн.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование, проведенное им совместно с компанией Equilar. Отмечается, что увеличение компенсаций топ-менеджерам было основано на относительном росте фондового рынка и ВВП страны и призвано стимулировать работу руководителей в условиях повышенной инфляции. По итогам 2025 года инфляция в США составила 2,6%.

Заработки сотрудников в исследованных компаниях США также выросли сильнее инфляции, хотя и не так, как у руководителей,— на 4,7%. По итогам 2025 года общая медианная денежная компенсация сотрудникам в компаниях индекса S&P 500 достигла $89 744 ($7478 в месяц). Исследователи обращают внимание на растущий разрыв между заработками топ-менеджеров и руководителей. В половине компаний, участвовавших в опросе AP, работнику, занимающему среднюю должность в компании, потребовалось бы 200 лет, чтобы заработать столько же, сколько генеральный директор зарабатывает за один год. По итогам 2024 года этот гипотетический период составил 192 года. Входящие в индекс S&P 500 компании с 2018 года обязаны публиковать данные о соотношении заработных плат топ-менеджеров и остальных сотрудников.

В индекс S&P 500 сейчас входят такие компании, как Airbnb, Alphabet, Amazon, McDonald’s, Kraft Heinz, Lululemon, Nike, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble и др.

