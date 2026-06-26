Минфин предлагает втрое повысить зарплаты президенту, премьер-министру и спикеру.

Новая реформа оплаты труда в бюджетном секторе, предложенная Министерством финансов Молдовы, предусматривает трёхкратное увеличение с 1 сентября базовой зарплаты президента страны, председателя парламента и главы правительства.

Зарплаты министров и депутатов при этом вырастут более чем в два раза, сообщает Europa Libera. Проект находится на стадии общественных консультаций до 2 июля. Как выяснила Europa Liberă, в случае принятия реформы базовая месячная зарплата первых трёх должностных лиц государства составит 65 100 леев брутто вместо нынешних 21 000 леев. В Министерстве финансов подтвердили правильность этих расчётов. Как рассчитывается зарплата





В государственном секторе зарплата определяется умножением коэффициента должности на базовую расчётную величину.

Коэффициент для каждой должности закреплён законом о единой системе оплаты труда и обычно остаётся неизменным. Базовая расчётная величина ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете и может меняться в зависимости от возможностей бюджета и прогнозируемого роста ВВП. Сейчас для президента, премьер-министра и спикера действует коэффициент 15, а базовая величина составляет 1 400 леев, что даёт зарплату в 21 000 леев брутто. Согласно новой реформе, коэффициент будет снижен до 10,5, однако базовая величина увеличится до 6 200 леев. Для этого потребуется корректировка государственного бюджета. Таким образом, новая формула даст: 10,5 × 6 200 = 65 100 леев брутто. После уплаты налогов чистая зарплата президента, премьер-министра и спикера составит около 52 132 леев в месяц. Для сравнения, уже сейчас реальные доходы руководителей государства выше базовой ставки благодаря различным выплатам и надбавкам. Например, согласно декларациям за 2025 год, президент Майя Санду получала в среднем 22 766 леев нетто в месяц, а председатель парламента Игорь Гросу — 29 572 лея. Чтобы новые зарплаты вступили в силу с 1 сентября 2026 года, необходимо внести изменения в закон об оплате труда бюджетников и закон о государственном бюджете на текущий год. Что изменится для министров и депутатов





Реформа предусматривает пересмотр коэффициентов и для них. Базовая зарплата министра составит: 41 848 леев брутто Базовая зарплата депутата: 36 809 леев брутто Это более чем вдвое превышает нынешние базовые оклады. Помимо зарплаты депутаты продолжают получать различные компенсации и пособия, включая выплаты на транспорт и аренду жилья в Кишинёве. Цель реформы





Министерство финансов заявляет, что реформа направлена на повышение базовых зарплат для всех категорий работников бюджетной сферы и сокращение многочисленных надбавок, которые сегодня существенно увеличивают реальные доходы отдельных групп чиновников. Однако инициатива уже вызвала критику. Высший совет прокуроров заявил, что не поддерживает реформу, поскольку она не гарантирует сохранение нынешнего уровня доходов прокуроров и сотрудников прокуратуры. Высший совет магистратуры также отметил, что предлагаемые изменения недостаточны и могут даже негативно повлиять на доходы судей. Зарплаты судей и прокуроров





Для судей и прокуроров предлагается установить расчётную величину в размере 6 200 леев, однако только для тех, кто успешно прошёл процедуру проверки добропорядочности (vetting). Для остальных она будет ниже. В результате только базовая зарплата члена Высшего совета магистратуры может достигнуть 59 706 леев брутто. При этом судьи и прокуроры, в отличие от политических должностных лиц, продолжают получать различные надбавки и доплаты. Самая высокая зарплата — у главы Конституционного суда





Согласно проекту реформы, наиболее высокую базовую зарплату в стране будет получать председатель Конституционного суда. Для этой должности предлагается: коэффициент — 10,5 ;

; расчётная величина — 6 900 леев. Это даст базовую зарплату: 72 450 леев брутто в месяц. Сравнение с другими странами





Даже после трёхкратного повышения зарплата президента Молдовы останется ниже, а в некоторых случаях значительно ниже, чем у глав государств региона. Например, чистая зарплата президента Румынии Никушора Дана почти втрое превышает нынешнюю зарплату Майи Санду, а в Румынии уже обсуждается её дальнейшее повышение. Откуда возьмут деньги



