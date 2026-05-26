26 Мая 2026, 20:00
В Молдове закон о зарплатах примут в июле, выплаты по новым правилам начнутся с осени

С осени заработная плата работникам бюджетной сферы будет выплачиваться на основе измененной нормативно-правовой базы в контексте продвигаемой реформы законодательства об оплате труда.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства финансов Майя Савва на заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, сообщает logos-press.md

Власти прогнозируют, что законопроект об оплате труда будет принят парламентом в июле.

«После того как в июле закон будет принят парламентом, мы начнем работу над продвижением и изменением Постановления Правительства о введении нового закона в действие, чтобы с осени, как мы и обязались, производить эти выплаты по обновленной нормативной базе», — заявила Савва.

Представители министерств не представили конкретных данных о новом законе, а министр труда и социальной защиты Наталья Плугару призвала проявить «еще немного терпения»:

«Пожалуйста, наберитесь еще немного терпения, и вскоре будут доступны и концептуальная записка, и все положения, и, безусловно, появится пространство для дискуссий. На данный момент мы еще не готовы озвучить суть грядущих изменений».

Что касается минимальной заработной платы, министр напомнила, что в настоящее время идет процесс внедрения Директивы ЕС об адекватной минимальной заработной плате, которая рекомендует государствам стремиться к уровню в 40–50% от средней зарплаты.

«Это не обязательная мера, она носит рекомендательный характер, но мы вносим необходимые изменения, чтобы включить это положение», — заключила министр.

