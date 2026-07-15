theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
15 Июля 2026, 19:50
1 790
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гаврилицэ о проекте с именем "премьера Тофана": Это была ошибка сотрудника

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что появление имени Василе Тофана в проекте закона о налоговой политике в качестве премьер-министра до его официального утверждения было результатом ошибки сотрудника ведомства.

Гаврилицэ о проекте с именем &#34;премьера Тофана&#34;: Это была ошибка сотрудника.
Гаврилицэ о проекте с именем "премьера Тофана": Это была ошибка сотрудника.

«Это была ошибка сотрудника министерства, и я удивился, что это стало большей новостью, чем попытки некоторых маргинальных политиков привлечь к себе внимание. В остальном никаких нарушений или превышений полномочий нет. Я действительно удивился, что на это вообще обратили внимание.

Документ был исправлен. Это законопроект, а законопроекты могут быть утверждены только действующим правительством. Поэтому на данном этапе, чтобы обеспечить нормальное продвижение документа, его обсуждали как с министром, так и с назначенным кандидатом на пост премьер-министра», — пояснил Гаврилицэ, цитирует unimedia.info

Напомним, что проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс был опубликован на сайте Минфина с подписью Василе Тофана в качестве премьер-министра, хотя в настоящее время он является кандидатом и еще не получил вотум доверия парламента.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте