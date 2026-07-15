Гаврилицэ о проекте с именем "премьера Тофана": Это была ошибка сотрудника.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что появление имени Василе Тофана в проекте закона о налоговой политике в качестве премьер-министра до его официального утверждения было результатом ошибки сотрудника ведомства.

«Это была ошибка сотрудника министерства, и я удивился, что это стало большей новостью, чем попытки некоторых маргинальных политиков привлечь к себе внимание. В остальном никаких нарушений или превышений полномочий нет. Я действительно удивился, что на это вообще обратили внимание.

Документ был исправлен. Это законопроект, а законопроекты могут быть утверждены только действующим правительством. Поэтому на данном этапе, чтобы обеспечить нормальное продвижение документа, его обсуждали как с министром, так и с назначенным кандидатом на пост премьер-министра», — пояснил Гаврилицэ, цитирует unimedia.info

Напомним, что проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс был опубликован на сайте Минфина с подписью Василе Тофана в качестве премьер-министра, хотя в настоящее время он является кандидатом и еще не получил вотум доверия парламента.