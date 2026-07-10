Тофан: Я посвящу всю энергию тому, чтобы страна добилась успеха.

Василе Тофан прокомментировал свое выдвижение от ПДС на должность премьер-министра. Он заявил, что принимает кандидатуру «с большой ответственностью» и считает вступление Молдовы в ЕС историческим шансом.

По словам Тофана, страна сейчас имеет возможность «построить европейское и свободное будущее» и не должна упустить этот момент, передает rupor.md

«Я понимаю и тяжесть момента, и реальную перспективу привести Молдову туда, где она должна была быть еще 20 лет назад. У нас нет права упустить эту историческую возможность. Я посвящу всю энергию, все, чему я научился и что знаю, чтобы страна добилась успеха и чтобы мы оправдали ожидания граждан», — написал Тофан.

Он также заявил, что его цели совпадают с приоритетами президента Майи Санду и обсуждениями во фракции ПДС.

Среди этих целей Тофан назвал подписание договора о вступлении в ЕС в 2028 году, «очищение, повышение эффективности и укрепление институтов», а также экономическое развитие для роста благосостояния граждан.