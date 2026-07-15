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omniapres.md logoomniapres
15 Июля 2026, 11:38
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Минфин опубликовал документ с подписью Тофана в статусе премьера

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс был опубликован на сайте Минфина с подписью Василе Тофана в качестве премьер-министра, хотя в настоящее время он является кандидатом и еще не получил вотум доверия парламента.

Минфин опубликовал документ с подписью Тофана в статусе премьера.
Минфин опубликовал документ с подписью Тофана в статусе премьера.

Документ представляет собой протокольное решение, которым правительство утверждает и передает парламенту законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс №1163/1997. В конце документа Василе Тофан указан как премьер-министр, пишет omniapres.md

При этом в проекте закона указано, что он был одобрен на заседании правительства и направлен в парламент, хотя назначенный кандидат на пост премьера еще только должен представить законодательному органу программу деятельности правительства и состав кабинета министров. Согласно конституционной процедуре, правительство может осуществлять свои полномочия только после получения вотума доверия парламента и принесения присяги.

Опубликованный Министерством финансов законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и внедрение положений Директивы 2003/49/ЕС Европейского союза о налоговом режиме, применяемом к выплатам процентов и роялти между связанными компаниями из государств-членов ЕС.

Минфин опубликовал документ с подписью Тофана в статусе премьера

Источник
omniapres.md logoomniapres
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