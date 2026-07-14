Тофан завершил переговоры с 16-ю и. о. министров и готовит решения по составу правительства.

Назначенный кандидат в премьеры Василий Тофан объявил, что завершил обсуждения с 16-ю исполняющими обязанности министров. Теперь он готовит решения по будущей команде и программу правительства.

По словам Тофана, он попросил каждого министра представить конкретную записку о главных приоритетах на ближайший год, проблемах в своей сфере и рисках, которые требуют внимания, передает rupor.md

Министры также должны были указать, где премьер может лично вмешаться, чтобы ускорить процессы, какие обязательства по евроинтеграции являются критическими и где можно сократить административные расходы.

«Теперь у меня гораздо более ясная картина ситуации в каждой области: где есть сильные команды и проекты, где нужно ускориться, где есть блокировки и где нужны корректировки», — заявил Тофан.

Следующим этапом, по его словам, станут решения по составу команды, а также консультации с политическими партиями и представителями разных сфер. Тофан заявил, что хочет сформировать правительство, «сосредоточенное на нескольких четких приоритетах, дисциплинированное в использовании публичных денег и оцениваемое по результатам».