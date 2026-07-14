Гагауз призывает Тофана взять публичное обязательство: Башкан является членом правительства.

Фёдор Гагауз обратился к назначенному премьер-министру Василию Тофану с просьбой публично взять на себя обязательство, что новый башкан Гагаузии после избрания станет членом правительства, как это предусмотрено законодательством.

«У меня прямой вопрос к назначенному премьер-министру Василию Тофану: готовы ли вы соблюдать Закон об особом правовом статусе Гагаузии?

До конца года могут состояться выборы башкана. Согласно закону, башкан является членом правительства. Именно от вас зависит, сможет ли новый башкан работать с кабинетом министров, от вас зависят нормальные отношения между Кишинёвом и Комратом», — заявил Фёдор Гагауз, передает rupor.md

Бывший депутат подчеркнул, что гагаузы не требуют привилегий — они требуют соблюдения законодательства страны.

«Должность башкана Гагаузии в правительстве предусмотрена законом и не должна зависеть от воли Кишинёва.

Господин Тофан, публично возьмите на себя обязательство, что после избрания нового башкана автономии это законодательное положение будет соблюдено», — добавил Фёдор Гагауз.