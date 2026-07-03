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realitatea.md logorealitatea
3 Июля 2026, 12:09
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Чебан после отставки Мунтяну: Вся власть должна уйти, нужны досрочные выборы

Мэр Кишинева назвал нынешнюю власть «самой некомпетентной и коррумпированной за последние пять лет» и потребовал её полной отставки. Реакция последовала после того, как премьер-министр Александру Мунтяну объявил об уходе с поста.

Чебан после отставки Мунтяну: Вся власть должна уйти, нужны досрочные выборы.
Чебан после отставки Мунтяну: Вся власть должна уйти, нужны досрочные выборы.

«Все представители власти должны уйти в отставку. Необходимо провести досрочные парламентские выборы. Ситуация в Республике Молдова крайне тяжёлая. От экономической и социальной сферы до "кузин", коррупции и провала всех реформ, за которые они брались. Мы ждём следующих действий, но ситуация крайне серьёзная. Обещания и то, что происходило на самом деле в последний год и последние пять лет, показывают, что они самые некомпетентные и коррумпированные. Вероятно, человек просто не выдержал», — заявил Ион Чебан в публикации в социальных сетях, цитирует realitatea.md

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку. О решении завершить свой мандат он сообщил в социальной сети Facebook.

«Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твёрдой уверенностью, что смогу внести вклад в изменение вещей к лучшему», — написал премьер.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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